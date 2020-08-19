Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала результаты тренировок в горячем образе

На фото Юлия стояла без одежды перед зеркалом. Звезда позировала в одних трусиках, показывая себя полностью. Волосы девушка оставила распущенными. Мишура соблазнительно выгнулась, демонстрируя подтянутые ягодицы и другие части тела. Образ звезда дополнила стильным макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Утро", - написала Юлия.

Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Сам соблазн", "Шикарно".

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-модель Юлия Мишура разделась и показала свою красоту на радость поклонникам.

Юлия часто показывает результаты своих тренировок и не стесняется демонстрировать мускулистое тело. На этот раз она удивила чувственным кадром топлес на фоне комнатных растений и показала, что ей действительно есть, чем гордиться.

Сообщалось, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном спортивном костюме.

Девушка была одета в оранжевые лосины и короткий топ. Костюм был настолько тесным, что пышная грудь красотки сильно выпирала через ткань. Девушка сделала себе две косички, что придало особой пикантности образу.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась изумительным "орешком", развернувшись спиной

А еще Politeka писала, что раздетая фитнес-модель Юлия Мишура свела с ума упругостями без белья

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура изогнулась перед камерой в одних трусиках



