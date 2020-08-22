Відома українська фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко влаштувала фотосесію під час романтичного побачення

Так, популярна спортсменка на своїй сторінці в Instagram продемонструвала серію знімків, зроблених під час прогулянки на яхті, пише Politeka.net

Для цього Аніта вибрала легке біле плаття в чорний дрібний горошок, в якому вона виглядала дуже ніжною і повітряною. Знаменитість крутилася перед камерою і приймала різні пози, від мрійливої до спокусливої. На деяких фото Луценко злегка задерла сукню, показавши струнку ніжку.

"Вчора мій ван лав ❤ ️ запросив на секретне побачення і як же це приємно прям до лоскоту на рівні серця, особливо коли очікуєш одне, а за підсумком під вітрилами 🥰», - йдеться в підписі.

Користувачі мережі не залишилися байдужими і закидали фітнес-стренера захопленими коментарями, зазначивши, що Аніта виглядає дуже красивою і ніжною.

"❤️Ви крута і класна❤️❤️ "Побачення з чоловіком-це супер", "Жінка-мрія"," Яка ж ти краса тут! Особливо видно, що це фотографували люблячі очі і руки😍", "Яка ви красива«,» Ви така ніжна", - пишу люди.

Потрібно відзначити, що Аніта Луценко прославилася після того, як стала тренером, а потім і ведучою популярного шоу «Зважені та щасливі». Вся Україна спостерігала за тим, як спортсменка допомагала учасникам проекту позбутися зайвої ваги і почати нове життя.

Нагадавши, тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко звела з розуму прекрасною фігурою у всьому білому

А ще Politeka писала, що тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко оголилася і потрясла уяву

Також Politeka повідомляла, що тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко похвалилася підтягнутим тілом в обтягуючому боді

Аніт