Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала пружні форми у всій красі

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина розмістила серію домашніх фотографій, на який продемонструвала результати виснажливих тренувань.

Мішура попозувала в спортивних трусах з високою талією і топі. Спортсменка пікантно вигнулася, похвалившись підтягнутими сідницями та іншими частинами м'язистого тіла. У той же час довге волосся прикривали половину обличчя моделі.

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Юлія часто показує результати своїх тренувань і не соромиться демонструвати м'язисте тіло. На цей раз вона здивувала чуттєвим кадром топлес на тлі кімнатних рослин і показала, що їй дійсно є, чим пишатися.

Повідомлялося, що відома українська фітнес-модель Юлія мішура похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому спортивному костюмі.

Дівчина була одягнена в помаранчеві лосини і короткий топ. Костюм був настільки тісним, що пишні груди красуні сильно випирала через тканину. Дівчина зробила собі дві косички, що додало особливої пікантності образу.

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