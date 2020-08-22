Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала пружні форми у всій красі
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина розмістила серію домашніх фотографій, на який продемонструвала результати виснажливих тренувань.
Мішура попозувала в спортивних трусах з високою талією і топі. Спортсменка пікантно вигнулася, похвалившись підтягнутими сідницями та іншими частинами м'язистого тіла. У той же час довге волосся прикривали половину обличчя моделі.
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Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-модель Юлія мішура роздяглася і показала свою красу на радість шанувальникам.
Юлія часто показує результати своїх тренувань і не соромиться демонструвати м'язисте тіло. На цей раз вона здивувала чуттєвим кадром топлес на тлі кімнатних рослин і показала, що їй дійсно є, чим пишатися.
Повідомлялося, що відома українська фітнес-модель Юлія мішура похвалилася ідеальною фігурою в спокусливому спортивному костюмі.
Дівчина була одягнена в помаранчеві лосини і короткий топ. Костюм був настільки тісним, що пишні груди красуні сильно випирала через тканину. Дівчина зробила собі дві косички, що додало особливої пікантності образу.
Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура похвалилася дивовижним "горішком", розвернувшись спиною
А ще Politeka писала, що роздягнена фітнес-модель Юлія мішура звела з розуму пружностями без білизни
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура зігнулася перед камерою в одних трусиках