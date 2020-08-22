Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала упругие формы во всей красе

Как пишет Politeka.net, на своей странице в социальной сети Инстаграм девушка разместила серию домашних фотографий, на который продемонстрировала результаты изнурительных тренировок.

Мишура попозировала в спортивных трусах с высокой талией и топе. Спортсменка пикантно выгнулась, похваставшись подтянутыми ягодицами и другими частями мускулистого тела. В тоже время длинные волосы прикрывали половину лица модели.

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-модель Юлия Мишура разделась и показала свою красоту на радость поклонникам.

Юлия часто показывает результаты своих тренировок и не стесняется демонстрировать мускулистое тело. На этот раз она удивила чувственным кадром топлес на фоне комнатных растений и показала, что ей действительно есть, чем гордиться.

Сообщалось, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном спортивном костюме.

Девушка была одета в оранжевые лосины и короткий топ. Костюм был настолько тесным, что пышная грудь красотки сильно выпирала через ткань. Девушка сделала себе две косички, что придало особой пикантности образу.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась изумительным "орешком", развернувшись спиной

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