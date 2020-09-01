Колишня дружина капітана українського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина побешкетувала в "прозорому" боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Хлопець.. питання до вас☝ 🏼 😄, а як ця хвороба називається, коли ви на початку спілкування з дівчиною, коли ще не було ні інтиму , ні поцілунку , ні нормального побачення, просите Скинути «спешиал фото» ? 🤣 🤦 🏼 ♀ ️ ",- йдеться в повідомленні.

Крім того, Ірина також розповіла, що не дуже сильно любить подібні «підкати».

"Еб@ть .. я ж не прошу тебе скинути фото балансу на карті, щоб як би теж розуміти з ким маю справу 👌 🏼 або підкати в стилі « МММ..секс",» яка ти сексі«,»я б тебе тратата". Добрий день шановний 👋 🏼 дзеркало у мене є і зір хороший .. спасибі, йди нах#й🤝 " » - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що пост Морозюк супроводжувала розкішним знімком в «прозорому» боді, яке вирішила задерти до непристойності.

"Порвала повністю", - пишуть її прихильники.

До цього ми писали, що колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала себе у всій красі

Дівчина зібрала вельми модний лук, яким поспішила поділитися з шанувальниками. На ній були джинсові шорти-спідниця і бежевий топ з татуюваннями.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк блиснула пружностями в купальнику:»занадто солодка".

Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк задерла спідницю, розкривши секрет ідеальної фігури: "Пробуйте і кайфуйте».

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