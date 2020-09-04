Колишня дружина українського гравця Миколи Морозюка, екс-футболіста "Динамо", показала заняття в спортзалі

На кадрах Ірина лежала на килимку в топі і лосинах. На ногах можна побачити гумку і кросівки. Красуня поклала камеру боком, щоб показати вправу для ніг. Морозюк почала піднімати одну ногу, розтягуючи гумку, таким чином хитаючи кінцівки. Але було досить важко стежити за роботою дівчини, адже увагу на себе звертав бюст красуні, який ледве вмістився в топ. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "гармата, ідеальний ракурс".

Повідомлялося, що колишня дружина капітана українського «Динамо» Миколи Морозюка Ірина побешкетувала в «прозорому» боді.

«Хлопці.. питання до вас. А як ця хвороба називається, коли ви на початку спілкування з дівчиною , коли ще не було ні інтиму ні поцілунку ні нормального побачення , просите Скинути « поспішиал фото» ?» ,- йдеться в повідомленні.

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Судячи з роликів, Ірина Морозюк відвідала якусь вечірку. Для заходу вона вбралася в обтягуючий чорний топ, екстремально короткі шорти і бейсболку, її образ доповнили сонцезахисні окуляри.

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