Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", Ірина, показала себе і розповіла про вічну проблему
На фото Ірина стояла в коротенькій сукні і без білизни. Зірка стояла біля дорогої іномарки і демонструвала своє тіло. Як можна помітити, Ірину не бентежило, що груди прямо випирали з наряду. Образ зірка доповнила дивною східною маскою на обличчі, берцями і сумочкою через плече. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ось ловиш себе на думці, що всі ми маріонетки в чужих руках. Аж тошно.
Вихід на пенсію в 60-65 років під питанням, українців протверезили нововведеннями: "Якщо людина..."
Син молодого коханця Ані Лорак склав компанію зірковій мамі: красномовний кадр
Вагітна зірка "Величного століття" вразила натуральною красою: "Порода!"
Пишногруда Гросу вразила формами в тонкій майці з декольте: "Аліночко, ти дуже..."
Причому у всіх сферах. Тому, хто намагається уникнути цього .. дуже важко, тому що соціум, натовп ,маса впливає куди сильніше.
Слабкі люди , а їх більшість , на жаль, так і живуть все життя .. приймаючи чужу думку за своє(
Я люблю залипнути в інсті, гортаючи мемаси", - написала Ірина.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"так я не зрозумів, ти тоді купила Кіндер чи ні", "Заглушки в бампер постав", "Аж стирчать", "Хороша, чортівка".
Ми повідомляли, що колишня дружина українського гравця Миколи Морозюка, екс-футболіста "Динамо", показала заняття в спортзалі.
На кадрах Ірина лежала на килимку в топі і лосинах. На ногах можна побачити гумку і кросівки. Красуня поклала камеру боком, щоб показати вправу для ніг.
Нагадавши, колишня дружина екс-динамівця Морозюка задерла боді, показавши найпікантніші місця
А ще Politeka писала, що колишня дружина екс-динамівця Морозюка засліпила підкачаною фігуркою в короткому топі, гарячі кадри
Також Politeka повідомляла, що колишня дружина Морозюка задерла спідницю, розкривши секрет ідеальної фігури