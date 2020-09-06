Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", Ірина, показала себе і розповіла про вічну проблему

На фото Ірина стояла в коротенькій сукні і без білизни. Зірка стояла біля дорогої іномарки і демонструвала своє тіло. Як можна помітити, Ірину не бентежило, що груди прямо випирали з наряду. Образ зірка доповнила дивною східною маскою на обличчі, берцями і сумочкою через плече. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось ловиш себе на думці, що всі ми маріонетки в чужих руках. Аж тошно.

Причому у всіх сферах. Тому, хто намагається уникнути цього .. дуже важко, тому що соціум, натовп ,маса впливає куди сильніше.

Слабкі люди , а їх більшість , на жаль, так і живуть все життя .. приймаючи чужу думку за своє(

Я люблю залипнути в інсті, гортаючи мемаси", - написала Ірина.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"так я не зрозумів, ти тоді купила Кіндер чи ні", "Заглушки в бампер постав", "Аж стирчать", "Хороша, чортівка".

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На кадрах Ірина лежала на килимку в топі і лосинах. На ногах можна побачити гумку і кросівки. Красуня поклала камеру боком, щоб показати вправу для ніг.

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