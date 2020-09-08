Відома спортсменка Аліса Шмідт, найкрасивіша легкоатлетка світу, показала себе і розповіла про спорт

На фото красуня позувала в лосинах і білому топі. Красуня стояла на біговій доріжці, а волосся залишила розпущеним. На руках можна побачити браслет і гаджет. Зірка без сорому демонструвала ідеальні животик, який виглядав спокусливо і рельєфно. Аліса дивилася прямо в об'єктив камери, показуючи всю себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спорт був дуже важливою частиною для мене з дитинства. Не завжди потрібно бути конкурентоспроможною, але хороша фізична форма має ряд переваг. Ті, хто тренується регулярно, можуть краще працювати. Ви набагато краще себе почуваєте і зі стресом легше справлятися. Крім того, спорт вселив у мене впевненість", - написала Аліса.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"So pretty", "так красиво", "Твоя харизма", "ти красива", "шалено красива", "відмінний вигляд", "Доброго ранку і сподіваюся, що у вас відмінний тиждень".

Повідомлялося, що відома спортсменка з Німеччини Аліса Шмідт, найкрасивіша легкоатлетка світу, показала себе і розповіла про тренування.

На фото красуня здалася в чорному топі і шортиках. Зірка залишила волосся розпущеним, а на руках можна побачити фітнес-годинник. Аліса дивилася прямо в об'єктив камери, демонструючи підтягнуту фігуру.

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