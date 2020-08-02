Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя и рассказала о тренировке

На фото Алиса позирует в сером топе и черных шортиках. Красотка держала в руках шейкер, а волосы решила собрать в хвост, чтобы не мешали тренировке. Шмидт стояла на беговой дорожке, а на руке у нее можно увидеть смарт-часы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Почти выходные. Только еще завтра одна тренировка утром", - написала красавица под снимком.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как, уже?", "О, а ты красивая", "Все самое красивое", "Ты красивая", "Так мило", "Тренировочный взгляд на вашу историю был невероятно крут", "Все еще вдохновляешь каждый день", "Безумно красивая", "Такая замечательная женщина. Алиса, красивая маленькая леди", "Хорошо, хорошо, хорошо, я люблю тебя, красотка".

Ранее мы писали, что немецкая спортсменка и модель Алиса Шмидт сверкнула нереальной красотой на тренировке.

Свежее фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка была одета в тесный топ и мини шортики, которые сделали акцент на ее невероятной фигурке и длинных ножках. Шмидт была сфотографирована в процессе ходьбы, как раз в тот момент, когда она соблазнительно вильнула бедрами, продемонстрировав все свои изгибы.

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