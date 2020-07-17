Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой в мире, показала себя и рассказала об важном

На фото красотка позирует в белом топе и коротких шортах. Алиса стоит на трамвайной линии посреди улицы и улыбается в объектив камеры. Шмидт решила оставить волосы распущенными. Звезда не стеснялась показать свою подтянутую фигуру, в особенности идеальный плоский животик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Избежать обыденности", - написала Алиса.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, красиво", "Красивая", "Ежедневно мотивируешь, ты прекрасно выглядишь", "Девушка, твое тело сила", "Побег обыкновенный с 19 лет", "Красивая русалка".

Сообщалось, что немецкая легкоатлетка и модель Алиса Шмидт сверкнула стройными ножками.

На последнем фото девушка предстала в экстремально коротких шортиках и футболке, которую она завязала на узел. Девушка продемонстрировала поклонникам свое спортивное тело: упругий пресс, стройные подкаченные ножки и округлые бедра, что оценили многочисленные фанаты, которые написали множетсво комментариев.

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