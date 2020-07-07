Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала смелый образ перед тренировкой

На фото красотка позировала в шортах и топе черного цвета. Алиса решила волосы собрать свои в хвост, а сама стояла босяком, держа в руке кроссовки. Шмидт показала себя во весь рост, стоя на беговой дорожке стадиона. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мои первые соревнования пройдены. В ожидании следующих", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты красивая", "Красота", "Девочка", "Я хочу увидеть твои ноги ближе", "Вау, ваше тело такое хорошее. Удивительно", "Черт, очень горячо", "Супер-идеальная".

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук решила показать, как выглядит в купальнике.

Красотка предстала в купальном наряде с черно-белым принтом. Игривые завязочки посередине придавали образу некой кокетливости.

Купальник имел необычный крой, и будто делился на три части. Верхняя часть обтянула пышную грудь знаменитости, талию подчеркнула ткань на завязках чуть ниже.

Ранее мы сообщали, что спортсменка Алиса Шмидт показала себя и рассказала о будущих соревнованиях.

На фото Алиса стоит в черных шортиках и светлом топе, демонстрируя идеальные ножки. Красотка стояла у стены, а образ дополнила кроссовками и смарт-часами.

Напомним, волшебная Бех-Романчук устроила жаркую тренировку в узеньком топе

А еще Politeka писала, что украинская чемпионка Анжелика Терлюга в купальнике показала, чем нокаутирует вне ринг

Также Politeka сообщала, что горячая Бех-Романчук показала в спортивных трусиках идеальные изгибы



