Немецкая легкоатлетка и модель Алиса Шмидт, которую признали самой соблазнительной спортсменкой мира, сверкнула стройными ножками

Как сообщает Politeka.net, красивое фото появилось в Инстаграм звезды. 21-летняя Алиса, несмотря на свои спортивные достижения, прежде всего, известна благодаря своей ангельской внешности. Алиса – обладательница длинных светлых волос, стройных, бесконечно длинных ножек и милого личика.

На последнем фото девушка предстала в экстремально коротких шортиках и футболке, которую она завязала на узел. Девушка продемонстрировала поклонникам свое спортивное тело: упругий пресс, стройные подкачанные ножки и округлые бедра.

«Для меня участие в международных соревнованиях всегда было моей главной мотивацией. Я мечтаю объединиться с тысячами спортсменов из всех видов спорта и стран во время Олимпийских игр», - написала Шмидт, напомнив, что все соревнования из-за пандемии были отложены.

За день ее фото собрало около 75 тысяч лайков. В комментариях стали восхищаться ее фигурой.

«Вы абсолютно красивы», «Удивительная фигура», «Все получится», «Вы симпатичная», «Просто вау!», «Ты прекрасна», «Твои ноги огонь», «Эти длинные ноги», «Самая большая мотивация», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алиса показала себя в коротеньких шортах и топе, которые практически не прикрывали ее тело.

Напомним, что Алиса Шмидт взбудоражила видом на беговой дорожке: "Мотивируешь".

Как сообщала Politeka, Алиса Шмидт сняла все лишнее прямо на стадионе: "Очень горячо!".

Также Politeka писала, что Алиса Шмидт показала, чем сводит мужчин с ума: "Неземная".