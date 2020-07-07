Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкращою легкоатлеткою світу, показала сміливий образ перед тренуванням
На фото красуня позувала в шортах і топі чорного кольору. Аліса вирішила зібрати волосся в хвіст, а сама стояла без взуття, тримаючи в руці кросівки. Шмідт показала себе на весь зріст, стоячи на біговій доріжці стадіону. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Мої перші змагання пройдені. В очікуванні наступних", - написала красуня під фото.
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Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ти красива", "Краса", "Дівчинка", "Я хочу побачити твої ноги ближче", "Вау, ваше тіло таке гарне. Дивно", "Чорт, дуже гаряче", "Супер-ідеальна".
Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирішила показати, як виглядає в купальнику.
Красуня з'явилася в купальному вбранні з чорно-білим принтом. Грайливі завязочки посередині надавали образу якоїсь кокетливості.
Купальник мав незвичайний крій, і ніби ділився на три частини. Верхня частина облягла пишні груди знаменитості, талію підкреслила тканина на зав'язках трохи нижче.
Раніше ми повідомляли, що спортсменка Аліса Шмідт показала себе і розповіла про майбутні змагання.
На фото Аліса стоїть в чорних шортиках і світлому топі, демонструючи ідеальні ніжки. Красуня стояла біля стіни, а образ доповнила кросівками і смарт-годинами.
Нагадаємо, чарівна Бех-Романчук влаштувала гарячу тренування у вузенькому топі
А ще Politeka писала, що українська чемпіонка Анжеліка Терлюга в купальнику показала, що нокаутує поза ринг
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