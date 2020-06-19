Відома спортсменка Аліса Шмідт, визнана найкращою легкоатлеткою світу, показала спокусливе тіло перед тренуванням

На фото красуня позує у короткому чорному топі і шортах, стоячи в профіль до камери. Аліса доповнила образ бездротовими навушниками і повернула голову, щоб дивитися прямо в об'єктив камери. Волосся Шмідт вирішила зібрати в хвіст, щоб вони не заважали їй тренуватися. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кому ще потрібна музика для мотивації? Я завжди повинна слухати музику перед тренуванням або коли тренуюся одна - це дійсно дає мені мотивацію і штовхає мене - особливо перед змаганням, я концентруюся тільки на музиці", - написала красуня.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Музика завжди піднімає настрій", "Мене завжди", "Кожен день ти мотивуєш мене, так багато, красива блондинка", "Гарна картинка".

Раніше ми повідомляли, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе в звичайному житті.

На фото красуня позує в білих кросівках, чорному топі і спідниці. Образ Аліса доповнила чорною сумочкою і ременем на талії, а також волосся зібрала частково в хвіст. Шмідт позувала на тлі стіни, показуючи свої прекрасні ноги.

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