Спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкращою легкоатлеткою, показала себе і розповіла про майбутні змагання

На фото Аліса стоїть в чорних шортиках і світлому топі, демонструючи ідеальні ніжки. Красуня стояла біля стіни, а образ доповнила кросівками і смарт-годинником. Волосся Шмідт вирішила залишити розпущеним, а сама одну ногу зігнула для фото, щоб зробити кадр трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нарешті цей змагальний тиждень. Я не можу повірити, що нам знову дозволено брати участь у перегонах", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Гарна фотка", "Ви дуже добре виглядаєте", "Така чудова картинка", "Чудово", "Як можна бути настільки прекрасною", "Ой, як гарно", "Гарна фотка, дорога", "Ти чудова людина", "Ти така красива", "Неземна красуня. Я не збираюся тобі розповідати", "Які короткі".

Повідомлялося, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирішила похвалитися розкішними формами в тісному спортивному вбранні.

«Новий тиждень тренувань розпочато, і він обіцяє бути дуже гарячим. Не забувайте приділяти час собі та своєму тілу », - коротко говориться в повідомленні.

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