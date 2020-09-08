Известная спортсменка Алиса Шмидт, самая красивая легкоатлетка мира, показала себя и рассказала о спорте
На фото красотка позировала в лосинах и белом топе. Красотка стояла на беговой дорожке, а волосы оставила распущенными. На руках можно увидеть браслет и гаджет. Звезда без стыда демонстрировала идеальные животик, который выглядел соблазнительно и рельефно. Алиса смотрела прямо в объектив камеры, показывая всю себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Спорт был очень важной частью для меня с детства. Не всегда нужно быть конкурентоспособной, но хорошая физическая форма имеет ряд преимуществ. Те, кто тренируется регулярно, могут лучше работать. Вы намного лучше себя чувствуете и со стрессом легче справляться. Кроме того, спорт вселил в меня уверенность", - написала Алиса.
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Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"So pretty", "Так красиво", "Твоя харизма", "Ты красивая", "Безумно красивая", "Отличный вид", "Доброго утра и надеюсь, что у вас отличная неделя".
Сообщалось, что известная спортсменка из Германии Алиса Шмидт, самая красивая легкоатлетка мира, показала себя и рассказала про тренировку.
На фото красотка показалась в черном топе и шортиках. Звезда оставила волосы распущенными, а на руках можно увидеть фитнес-часы. Алиса смотрела прямо в объектив камеры, демонстрируя подтянутую фигуру.
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