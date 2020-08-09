Известная немецкая спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой в мире, пленила видом на стадионе во время соревнований

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда спорта опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка поделилась кадром, который был сделан в конце забега. Красотка стояла на стадионе в довольно пикантной позе. Она наклонилась, облокотившись на свои прокачанные ноги. Девушка была одета в спортивный костюм для лекгоатлетов, который состоит из короткого топа и спортивных мини-шортиков. Волосы яркой блондинки были собраны в хвост.

«Вчера я впервые пробежала меньше, чем за 53 секунды… Я так довольна своим новым личным рекордом, и я с нетерпением жду финала сегодня! Спасибо всем, кто скрестил пальцы за меня», - написала девушка.

За час ее фото собрало более 30 тысяч лайков. В комментариях поклонники спортсменки стали желать ей победы и успешного выступления на соревнованиях.

«Удачи в финале, уверен, у тебя все получится», «Респект, отличное выступление, мое лучшее время было меньше 58 секунд», «Поздравляю, удачи в финале», «Поздравления и всего наилучшего в финале!», «Всего наилучшего на сегодня», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алиса Шмидт покорила ангельским видом в белом топе и коротких шортах. Алиса оставила волосы распущенными, что придало особого шарма фото.

Напомним, что Алиса Шмидт в мини ошеломила длиной ног: «Просто вау!».

Также Politeka писала, что Алиса Шмидт изумила ракурсом в узких шортах: "Мотивируешь".

А еще Politeka сообщала, что Алиса Шмидт вильнула бедрами, заставив мужчин краснеть: «Совершенство».