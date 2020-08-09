Відома німецька спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою у світі, полонила видом на стадіоні під час змагань
Як передає Politeka.net, свіже фото зірка спорту опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина поділилася кадром, який був зроблений в кінці забігу. Красуня стояла на стадіоні в досить пікантній позі. Вона нахилилася, спершись на свої прокачані ноги. Дівчина була одягнена в спортивний костюм для лекгоатлетів, який складається з короткого топа і спортивних міні-шортиків. Волосся яскравої блондинки було зібрано в хвіст.
"Вчора я вперше пробігла менше, ніж за 53 секунди... я так задоволена своїм новим особистим рекордом, і я з нетерпінням чекаю фіналу сьогодні! Спасибі всім, хто схрестив пальці за мене", - написала дівчина.
За годину її фото зібрало понад 30 тисяч лайків. У коментарях шанувальники спортсменки стали бажати їй перемоги і успішного виступу на змаганнях.
"Удачі у фіналі, впевнений, у тебе все вийде","Респект, відмінний виступ, мій найкращий час був менше 58 секунд", "вітаю, удачі у фіналі", "привітання і всього найкращого у фіналі!», "Всього найкращого на сьогодні", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Аліса Шмідт підкорила ангельським виглядом в білому топі і коротких шортах. Аліса залишила волосся розпущеним, що додало особливого шарму фото.
Нагадаємо, що Аліса Шмідт в міні приголомшила довжиною ніг: "просто вау!».
Також Politeka писала, що Аліса Шмідт здивувала ракурсом у вузьких шортах:"Мотивуєш".
А ще Politeka повідомляла, що Аліса Шмідт покрутила стегнами, змусивши чоловіків червоніти: "досконалість".