Відома німецька спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою у світі, полонила видом на стадіоні під час змагань

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка спорту опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина поділилася кадром, який був зроблений в кінці забігу. Красуня стояла на стадіоні в досить пікантній позі. Вона нахилилася, спершись на свої прокачані ноги. Дівчина була одягнена в спортивний костюм для лекгоатлетів, який складається з короткого топа і спортивних міні-шортиків. Волосся яскравої блондинки було зібрано в хвіст.

"Вчора я вперше пробігла менше, ніж за 53 секунди... я так задоволена своїм новим особистим рекордом, і я з нетерпінням чекаю фіналу сьогодні! Спасибі всім, хто схрестив пальці за мене", - написала дівчина.

За годину її фото зібрало понад 30 тисяч лайків. У коментарях шанувальники спортсменки стали бажати їй перемоги і успішного виступу на змаганнях.

"Удачі у фіналі, впевнений, у тебе все вийде","Респект, відмінний виступ, мій найкращий час був менше 58 секунд", "вітаю, удачі у фіналі", "привітання і всього найкращого у фіналі!», "Всього найкращого на сьогодні", - пишуть користувачі мережі.

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