Німецька спортсменка і модель Аліса Шмідт, яку визнали найкращою легкоатлеткою світу, блиснула нереальною красою на тренуванні

Як передає Politeka.net, свіже фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня була одягнена в тісний топ і міні шортики, які зробили акцент на її неймовірній фігурці і довгих ніжках. Шмідт була сфотографована в процесі ходьби, як раз в той момент, коли вона спокусливо вильнула стегнами, продемонструвавши всі свої вигини. Волосся дівчина зібрала в хвіст, що додало особливого шарму фото.

За кілька годин її фото зібрало майже 50 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили масу приємних відгуків.

«Досконалість», «Красиві ноги», «Ви прекрасні», «Виглядає мило», «Я думаю, що ви дуже гарні для всього населення», «Леді, ти виглядаєш приголомшливо, бажаю удачі на наступних вихідних», «Чудова леді», - пишуть шанувальники в соцмережах.

Раніше ми писали, що Аліса Шмідт поділилася знімком, на якому позувала в шортах і топі чорного кольору. Аліса вирішила зняти взуття і стояла босою, тримаючи в руці кросівки. Шмідт показала себе у весь зріст, стоячи на біговій доріжці стадіону. Знаменитість виглядала чудово.

Варто відзначити, що спортсменці всього лише 21 рік. Її спортивна кар'єра на піку.

Нагадаємо, що Аліса Шмідт в міні-шортах показала, чим зводить з розуму на стадіоні: "Неземна".

Як повідомляла Politeka, Аліса Шмідт в міні-шортиках показала прес мрії: "Русалка".

Також Politeka писала, що Аліса Шмідт у міні приголомшила довжиною ніг: «Просто вау!».