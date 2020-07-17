Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою у світі легкоатлеткою, показала себе і розповіла про важливому
На фото красуня позує в білому топі і коротких шортах. Аліса стоїть на трамвайній лінії посеред вулиці і посміхається в об'єктив камери. Шмідт вирішила залишити волосся розпущеним. Зірка не соромилася показати свою підтягнуту фігуру, особливо ідеальний плоский животик. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Уникнути буденності", - написала Аліса.
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Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:
"Вау, красиво", "Красива", "Щодня мотивуєш, ти чудово виглядаєш", "Дівчина, твоє тіло сила", "Втеча звичайна з 19 років", "Красива русалка".
Повідомлялося, що німецька легкоатлетка і модель Аліса Шмідт блиснула стрункими ніжками.
На останньому фото дівчина постала в екстремально коротких шортиках і футболці, яку вона зав'язала на сайт. Дівчина продемонструвала шанувальникам своє спортивне тіло: пружний прес, стрункі підкачані ніжки і округлі стегна, що оцінили численні фанати, які написали множетсво коментарів.
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