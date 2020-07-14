Німецька легкоатлетка і модель Аліса Шмідт, яку визнали найспокусливішою спортсменкою світу, блиснула стрункими ніжками

Як повідомляє Politeka.net, гарне фото з'явилося в Instagram зірки. 21-річна Аліса, незважаючи на свої спортивні досягнення, насамперед, відома завдяки своїй ангельській зовнішності. Аліса – володарка довгого світлого волосся, струнких, нескінченно довгих ніжок і милого личка.

На останньому фото дівчина постала в екстремально коротких шортиках і футболці, яку вона зав'язала на вузлик. Дівчина продемонструвала шанувальникам своє спортивне тіло: пружний прес, стрункі підкачані ніжки і округлі стегна.

«Для мене участь у міжнародних змаганнях завжди була моєю головною мотивацією. Я мрію об'єднатися з тисячами спортсменів з усіх видів спорту та країн під час Олімпійських ігор», - написала Шмідт, нагадавши, що всі змагання через пандемію були відкладені.

За день її фото зібрало близько 75 тисяч лайків. У коментарях почали захоплюватися її фігурою.

«Ви абсолютно красиві», «Дивовижна фігура», «Все вийде», «Ви симпатична», «Просто вау!», «Ти прекрасна», «Твої ноги вогонь», «Ці довгі ноги», «Найбільша мотивація», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Аліса показала себе в коротеньких шортах і топі, які практично не прикривали її тіло.

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