До чего же хороша

Немецкая спортсменка и модель Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, сверкнула нереальной красотой на тренировке

Как передает Politeka.net, свежее фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка была одета в тесный топ и мини шортики, которые сделали акцент на ее невероятной фигурке и длинных ножках. Шмидт была сфотографирована в процессе ходьбы, как раз в тот момент, когда она соблазнительно вильнула бедрами, продемонстрировав все свои изгибы. Волосы девушка собрала в хвост, что придало особого шарма фото.

За несколько часов ее фото собрало почти 50 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных отзывов.

«Совершенство», «Красивые ноги», «Вы прекрасны», «Выглядит мило», «Я думаю, что вы слишком красивы для всего населения», «Леди, ты выглядишь потрясающе, желаю удачи на следующих выходных», «Великолепная леди», - пишут поклонники в соцсетях.

Ранее мы писали, что Алиса Шмидт поделилась снимком, на котором позировала в шортах и топе черного цвета. Алиса решила снять обувь и стояла босяком, держа в руке кроссовки. Шмидт показала себя во весь рост, стоя на беговой дорожке стадиона. Выглядела знаменитость превосходно.

Стоит отметить, что спортсменке всего лишь 21 год. Ее спортивная карьера на пике.

Напомним, что Алиса Шмидт в мини-шортах показала, чем сводит с ума на стадионе: "Неземная".

Как сообщала Politeka, Алиса Шмидт в мини-шортиках показала пресс мечты: "Русалка".

Также Politeka писала, что Алиса Шмидт в мини ошеломила длиной ног: «Просто вау!».