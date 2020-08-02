Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкращою легкоатлеткою світу, показала себе і розповіла про тренування

На фото Аліса позує в сірому топі і чорних шортиках. Красуня тримала в руках шейкер, а волосся вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали тренуванні. Шмідт стояла на біговій доріжці, а на руці у неї можна побачити смарт-годинник. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Майже вихідні. Тільки ще завтра одне тренування вранці", - написала красуня під знімком.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як?", "О, а ти красива", "Все гарне", "Ти красива", "Так мило", "Тренувальний погляд на історію був неймовірно крутий", "Все ще надихаєш кожен день", "Шалено красиві", "Така чудова жінка. Аліса, красива маленька леді", "Добре, добре, добре, я люблю тебе, красуня".

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Свіже фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня була одягнена в тісний топ і міні шортики, які зробили акцент на її неймовірною фігурці і довгих ніжках. Шмідт була сфотографована в процесі ходьби, як раз в той момент, коли вона спокусливо вильнула стегнами, продемонструвавши всі свої вигини.

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