Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", змусила своїх фанатів пищати від захвату

Зірка регулярно робить публікації в своєму Instagram, пише Politeka.net. Кожен пост інста-моделі моментально збирає тисячі лайків. Це не дивно, адже красуня привертає увагу неймовірними формами.

Варто відзначити, що колишня дружина футболіста активно займається спортом, тому її фігура і викликає захват.

Цього разу Ірина постала в синій атласній міні-сукні. Тонку талію красуня підкреслила чорним поясом. Дівчина опустила тонку бретельку, а також підняла поділ і без того короткого вбрання. Модель блиснула великим татуюванням на стегні.

Образ доповнили різні аксесуари.

"Підкиньте темку про що написати️️", - написала Морозюк.

За дві години пост зібрав понад 2,5 тисяч лайків і багато коментарів.

"Про жіночу сексуальність, так я хочу пост про це ❤️❤️🔥 ви вогонь у вогні🔥 🔥", "Так хочеться поспілкуватися з вами... не секс"," Приголомшлива Ірина!", "Чому вона так, себе веде", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Морозюк стояла в коротенькій сукні і без білизни. Зірка була біля дорогої іномарки і демонструвала своє тіло. Як можна помітити, Ірину не бентежило, що груди прямо випирали з наряду. Образ зірка доповнила дивною східною маскою на обличчі.

Раніше ми писали, що Ірина Морозюк позувала в білому топі і штанях. Образ зірка доповнила стильними окулярами і сумочкою, поки стояла перед дзеркалом. Зірка залишила волосся розпущеним, а сама знімала себе на телефон, а в іншій руці тримала ще один.

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