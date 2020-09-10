Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала, як культивує своє тіло

На першому кадрі красуня стояла в боді і шортиках біля вікна. Зірка в руках тримала дві гантелі, а образ доповнила кросівками. Після цього Катерина показала, які вправи робить. На другому знімку Усманова відклала гантелі і стала в планку, витягнувши одну ногу в бік об'єктива камери. Можна на кадрі легко оцінити ідеальні ніжки моделі, яка не соромилася їх показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не написали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Не зупиняйся, просто диво".

Відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в незвичайному вигляді і розповіла про тренування.

На фото Усманова здалася в смугастому бікіні, яке ледве прикривало найапетитніші місця. Зірка стояла на дерев'яних сходах і демонструвала чудову п'яту точку.

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На фото Катерина позувала в блузці, топі і шортах, а образ доповнила стильними кросівками і шкарпетками. Волосся Усманова зібрала в хвіст, а очі прикрила затемненими окулярами.

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