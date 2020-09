View this post on Instagram

Не нужно грабить банк, чтобы начать тренировки 😆. Нужно иметь реальное желание получить красивое стройное тело и и записаться на мои БЕСПЛАТНЫЕ тренировки! Всё! Начало завтра ;))) ⠀ Придерживаться правильной диеты и регулярно тренироваться можно не выходя из дома. При этом не потратив ни копейки. ⠀ Поэтому если вы реально заряжены на работу со своим телом и не ищете отговорки, регистрируйтесь на мой марафон «Стройность с нуля». ⠀ На нём я расскажу, как в домашних условиях без всякого инвентаря добиться классной фигуры. Тренировкам нужно уделять всего 20 минут в день, но отлынивать от занятий нельзя. ⠀ А уже после первых результатов, а я уверяю они пройдут быстро. Вы сможете побаловать себя новыми спортивными девайсами и экипировкой для мотивации. ⠀ Старт 7 сентября, ссылка на регистрацию в описании🤩