Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе і розповіла про єдинорога

На кадрах Соммер позує в чорному купальнику на газоні. Красуня доповнила образ стильною бейсболкою. Поруч можна побачити єдинорога, у якого з рогу лилася вода. Зірка кружляла на газоні, дозволяючи намокнути собі повністю. Відео вийшло дуже спокусливим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хлопці подивіться на цього єдинорога !! і моя п'ята точка", - підписала кадри Соммер.

Фанати, включаючи Тарзана, подивилися ролик майже мільйон разів і написали коментарі:

"Милий єдиноріг", "принаймні, вона знає, на що ми дивимося", "ви більше не потрапляєте в те ж саме", "дивився 5 хвилин досі не бачив єдинорога"," я викликаюся бути тим єдинорогом"," дитина грає"," Тут є єдиноріг"," кожна повинна бути такою, як ти","я не бачив єдинорога, поки не дивився його в шостий раз".

Повідомлялося, що молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала топ кращих вправ в спортзалі.

Спортсменка прославилася завдяки любові до занять в залі, які знімала на камеру і публікувала у себе в Instagram.

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