Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя и рассказала про единорога

На кадрах Соммер позирует в черном купальнике на газоне. Красотка дополнила образ стильной бейсболкой. Рядом можно увидеть единорога, у которого из рога лилась вода. Звезда кружилась на газоне, позволяя намокнуть себе полностью. Видео вышло очень соблазнительным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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guys look at this unicorn!! & my butt

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"Парни посмотрите на этого единорога !! и моя пятая точка", - подписала кадры Соммер.

Фанаты, включая Тарзана, посмотрели ролик почти миллион раз и написали комментарии:

"Милый единорог", "По крайней мере, она знает, на что мы смотрим", "Вы больше не попадаете в то же самое", "Смотрел 5 минут до сих пор не видел единорога", "Я вызываюсь быть тем единорогом", "Детка играет", "Тут есть единорог", "Каждая должна быть такой, как ты", "Я не видел единорога, пока не смотрел его в шестой раз".

Сообщалось, что молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала топ лучших упражнений в спортзале.

Спортсменка прославиласб благодаря любви к занятиям в зале, которые снимала на камеру и публиковала у себя в Инстаграм. 

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