Відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала себе на відпочинку

На фото Аніта позувала в чорному купальнику, сидячи на колі у вигляді лебедя. Луценко розсунула ноги, дозволяючи себе зняти зверху. Волосся у зірки били розпущене, а сама красуня відвернула голову від камери. На фото можна легко побачити ідеальне тіло красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відмінне було літо", - написала Аніта.

Фанати поставили 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарна"," Шик", "промайнуло літо", " у Вас взагалі целюліту немає?", "ви просто випромінюєте красу і неймовірну привабливість", " Аніта, підкажіть будь ласка де купували купальник?", "Найкрасивіша спортивна фігура, яку я бачила, все гармонійно, жіночно і спортивно, вау", " вранці згадувала, що ще недавно у вас були фітнес-тури в теплих країнах.. коли вже налаштувалася, світ трохи перекинувся".

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На фото Луценко позує в топі, шортах і кросівках. Красуня стоїть в спортзалі, де демонструє перед дзеркалом свою фігуру в профіль. Волосся Аніта заправила пов'язкою, щоб не заважали. Тренер стояла і показувала дві пози, в яких була правильна і не правильна постава.

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