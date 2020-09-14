Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина захопила фігурою, вбравшись в тісне бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованому знімку Ірина позує в крихітному бікіні, оголивши на камеру розкішні місця. Як можна помітити, білизна не витримала значних форм красуні, через що вони буквально «вистрибнули» з купальника.

Поруч з нею можна помітити спортивного і підтягнутого колишнього чоловіка Миколи. Однак слів захоплення з боку шанувальників не було, оскільки кадр був опублікований в Сторіс.

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На фото Ірина здалася в білому топі, трохи прозорому, а також блакитних штанях. Морозюк показала себе із застосуванням фільтра, у неї на очах був бойовий розфарбування. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама демонструвала свою фігуру і груди максимально близько, що можна побачити і тату над топом. На другому фото екс-дружина вже потягнула рукою за штани, роблячи кадр максимально спокусливим.

Фанати не ставили лайки й не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться написати: "гармата, завидна наречена".

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