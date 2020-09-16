Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе і розповіла про нову моду
На фото красуня здалася в чоботях і комбінезоні. Образ Лексі доповнила стильними окулярами, а сама стояла на тлі панорамного вікна. Зірка спокусливо взяла пальчик губами, дивлячись прямо в об'єктив камери. На ще одному знімку Кай розвернулася спиною, демонструючи п'яту точку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Це нова ера моди. Немає ніяких правил", - написано під фото.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Така дитинко", " ніяких правил, ніяких обмежень!", "Фігура вогонь"," чудова краса"," абсолютно чуттєво"," виглядає красиво в такій підтягнутою і красивою"," яка фігура"," Вау, мені це подобається"," Привіт, гарненька панянка"," Боже мій, ти така прекрасна"," красива, ти дуже красива і миле сердечко"," Вау, так дивно","дивовижна".
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай розбурхала стильним образом в білосніжному костюмі.
На фото Кай приміряла білосніжний класичний костюм на голе тіло і відчинила піджак, щоб показати свій бюст без ліфчика. Яскравий макіяж і проста укладка перетворили Лексі в ділову бізнес-леді.
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