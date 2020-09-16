Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя и рассказала о новой моде

На фото красотка показалась в сапогах и комбинезоне. Образ Лекси дополнила стильными очками, а сама стояла на фоне панорамного окна. Звезда соблазнительно взяла пальчик губами, смотря прямо в объектив камеры. На еще одном снимке Кай развернулась спиной, демонстрируя пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это новая эра моды. Нет никаких правил", - написано под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая детка", "Никаких правил, никаких ограничений!", "Фигура огонь", "Великолепная красота", "Совершенно чувственно", "Выглядит красиво в такой подтянутой и красивой", "Какая фигура", "Вау, мне это нравится", "Привет, хорошенькая барышня", "Боже мой, ты так прекрасна", "красивая, ты очень красивая и милое сердечко", "Вау, так удивительно", "Удивительная".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай взбудоражила стильным образом в белоснежном костюме.

На фото Кай примерила белоснежный классический костюм на голое тело и распахнула пиджак, чтоб показать свой бюст без лифчика. Яркий макияж и простая укладка превратили Лекси в деловую бизнес-леди.

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