Американская фитнес-модель Лекси Кай повеселилась в образе дерзкой ковбойши на съемках

Молодая спортсменка уже много лет поражает публику своей подтянутой фигурой. Низкорослая блондинка смогла не только доказать, что привлекательно можно выглядеть при любом телосложении, но еще и начала мотивировать женщин не стесняться своих недостатков.

Девушка подчеркивает, что любить себя надо любым и если хочется изменений - то просто следует заниматься здоровьем. Лекси профессионально занимается спортом довольно давно, поэтому она также является рекламным представиелем спортивной одежды одного популярного бренда, а также рекламирует энергетический напиток.

В этот раз фитнес-модель примерила образ ковбойши во время отдыха и даже успела сняться с любимым напитком. В коротенькой синей майке с бабочками и светло-синих джинсах с рваными разрехами девушка выглядела необычно. Завершили образ спортсменки ковбойские коричневые сапоги с бохромой.

«Красиво 🖤🖤🖤», «😋 люблю этот аромат 😍😍😍», «Еще один потрясающий образ», «Вау, мне нравится этот 🙌🏻», «Я люблю это 😍😍😍», «Любите свой стиль! 💕🤠💕,» «Замечательно красиво 😍», «Так здорово, я люблю это👏🏻👏🏻👏🏻😀», «Такая красивая, как боже», «Привет, пастушка», «♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Тот персиковый чай !!», «Ломает интернет своей красотой 🤩🖤 рождена соблазнять», «Вы рождены, чтобы творить историю💯🔥,»- пишут пользователи.

До этого Кай также показала свои ягодицы из смелого ракурса, не постеснявшись прогнуться рядом с серым авто. Столь смелый кадр не оставил равнодушными фанатов, которые бурно обсудили увиденное. Несмотря на частые смены образов, модель как правило придерживается одного стиля - спортивного или пляжного.

В этот же раз дерзкой выходкой спортсменке удалось превзойти себя. Выходка фитнес-модели не оставила равнодушными фанатов:

«Вау, мне нравится этот образ🙌🏻», «Очень крутые фото и цвета с этой фотосессии, градус повышен💪🏼,» «Просто поражает👌👌👌👌», «Вау, великолепно 💕», «Мне очень нравится эта картинка», «Просто великолепно!!», «Великолепно и сексуально👙💋😍❤️🔥».

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