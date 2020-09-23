Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе і задала важливе питання

На фото красуня здалася в топі і спідниці. Соммер стояла в траві біля будинку, показуючи свою зачіску. Як можна помітити, Рей вирішила собі зробити чубок. На ще одному кадрі модель показала свою пружну п'яту точку, яка прямо випирала в міні. Фотографії вийшли цікавими і навіть спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я повинна зробити чубок?",- підписала красуня.

Фанати поставили понад 700 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ні, будь ласка, ні. Я говорю від імені чоловіків", "я впевнений, що ви дуже цікава людина, і я подумав, що буде цікаво дізнатися вас ближче", "мені дуже потрібен хлопець", "не вицвітає шкіра", "це точно буде виглядати ще красивіше", "звичайно, займися", "Скажу чесно, Соммер. Ні, я люблю тебе завжди", "Божество".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Соммер Рей з ременем з бус і в кольоровому бікіні вразила фанатів яскравим фото.

Дівчина в кольоровому міні-бікіні повернулася спиною до об'єктиву і блиснула формами, виставивши все напоказ, причому пікантності знімку надав ремінець з бус.

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