Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя и задала важный вопрос

На фото красотка показалась в топе и юбке. Соммер стояла в траве у дома, показывая свою прическу. Как можно заметить, Рэй решила себе сделать челку. На еще одном кадре модель показала свою упругую пятую точку, которая прямо выпирала в мини. Фотографии вышли интересными и даже соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я должна сделать челку?", - подписала красотка.

Фанаты поставили более 700 тысяч лайков и написали комментарии:

"Нет, пожалуйста, нет. Я говорю от имени мужчин", "Я уверен, что вы очень интересный человек, и я подумал, что будет интересно узнать вас поближе", "Мне очень нужен парень", "Не выцветает кожа", "Это точно будет смотреться еще красивее", "Конечно, займись", "Скажу честно, Соммер. Нет, я люблю тебя всегда", "Божество".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Соммер Рэй с ремнем из бус и в цветном бикини поразила фанатов ярким фото.

Девушка в цветном мини-бикини повернулась спиной к объективу и блеснула формами, выставив все напоказ, причем пикантности снимку придал ремешок из бус.

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