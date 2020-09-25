Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе на радість фанатів

На фото Лексі позує у вузькому топі, капелюсі і шортах. Зірка посміхалася на камеру, а кадр був захаращений різнокольоровими фігурками і капелюхами. Модель без сорому демонструвала підтягнуту фігуру і пружні груди у вузькому топі, що зробило ролик максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Омг наймиліша", "Боже, це круто", "так, ти найсимпатичніша", "Вау, це супер", "Ти така ідеальна", " це одна з моїх улюблених!", "Ням, нові смаки звучать чудово","звучить приголомшливо".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай повеселилася перед камерою в спортзалі.

Спортсменка вирішила показати, як можна повеселитися в залі після занять, при цьому зробити це вирішила Лексі у вельми скромному вбранні – простому сірому костюмі.

Ми писали, що американська фітнес-модель Лексі Кай розбурхала несподіваними фото в бікіні після миття машини.

Цього ж разу зухвалою витівкою спортсменці вдалося перевершити себе. Витівка фітнес-моделі не залишила байдужими фанатів.

Нагадавши, розпалена фітнес-модель Лексі Кай в міні-бікіні зайнялася мийкою авто

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай захопила "спеченими булочками", кокетливо задерши шорти

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай показала свої "пагорби" в занадто тісному топіку



