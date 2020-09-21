Американская фитнес-модель Лекси Кай показала идеальные формы после многочасовых тренировок в зале

Молодая девушка занимается в зале уже много лет, поэтому в ее Инстаграм-профиле довольно много кадров после занятий в зале, а также фото в спортивных костюмах. Благодаря эффектной внешности, девушка начала рекламировать одежду для спортсменок и фитнес-моделей.

Теперь Лекси блистает каждый день в другом образе. Девушке нравится подчеркивать, что она не гонится за похудением и наоборот, за здоровый образ жизни без вреда для организма. Поэтому, девушке удалось при правильном питании, сбалансированным тренировкам и правильному подходу к организации режима дня заполучить формы мечты.

Девушка восхищает фигурой и в коротеньких серых шортах и укороченной темно-серой майке с рваными дырками ей удалось покорить всех. Солнечное фото с видном на ее ягодицы не оставило никого равнодушными:

«Красиво😍😍😍, «Очень хорошее состояние 💪🏽💯», «Я хочу попробовать сделать такое фото, мне нравятся твои прекрасные губы🔥», «Супер хорошо 👉🍑», «Красота, как вам удалось заполучить такие формы?💜», «Просто фрукты мечты😂😂», «Такой идеальній соблазн 😘🔥», «Ты совершенство 😍», «Ты выглядишь так красиво, как будто тебя вылепили и оживили ❤️❤️❤️», «Всегда такая милая Лекси», «Безумно мило ❤️».

Мы также писали, что спортсменка показывает себя практически всегда в спортивных образах, поэтому каждое фото, на котором Лекси примеряет бикини или модные платья и костюмы собирает больше всего комментариев.

Одни из кадров, на которых Кай позировала в болотного цвета костюме и при этом без белья, сразу привлекли внимание фанатов к себе. Солнечная блондинка выглядела весьма привлекательно и жарко.

Так, Лекси надела штаны на резинке болотного оттенка, тоненький топ, удачно подчеркнувший грудь, а также аккуратные украшения. Дополнила образ фитнес-модель прозрачными босоножками с силиконовыми лямками и легким макияжем.

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