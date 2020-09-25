Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя на радость фанатов

На фото Лекси позирует в узком топе, шляпе и шортах. Звезда улыбалась на камеру, а кадр был захламлен разноцветными фигурками и шляпами. Модель без стыда демонстрировала подтянутую фигуру и упругую грудь в узком топе, что сделало ролик максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Омг самая милая", "Боже, это круто", "Да, ты самая симпатичная", "Вау, это супер", "Ты такая идеальная", "Это одна из моих любимых!", "Ням, новые вкусы звучат восхитительно", "Звучит потрясающе".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай повеселилась перед камерой в спортзале.

Спортсменка решила показать, как можно повеселиться в зале после занятий, при этом сделать это решила Лекси в весьма скромной наряде – простом сером костюме.

Мы писали, что американская фитнес-модель Лекси Кай взбудоражила неожиданными фото в бикини после мойки машины.

В этот же раз дерзкой выходкой спортсменке удалось превзойти себя. Выходка фитнес-модели не оставила равнодушными фанатов.

Напомним, разгоряченная фитнес-модель Лекси Кай в мини-бикини занялась мойкой авто

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Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай показала свои "холмы" в слишком тесном топике



