Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в необычно соблазнительном образе

На фото Лекси показалась в черном бикини, которое практически не прикрывало упругие места. Звезда соблазнительно облокотилась об машину, вытирая своим телом на ней пену. Волосы у Кай были распущены, а сама модель смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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"Единорог", - лаконично подписала Леси фото смайликом.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

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"Люблю это", "Топ", "Я надеюсь, что вы ответите на этот комментарий, а также на мой DM, так как было бы здорово услышать вас. Вы удивительный человек, у которого просто есть личность, которую все обожают. Продолжайте оставаться таким особенным, как и вы гениальным", "Слишком жарко", "Ты такая красивая", "Нужна рука с этой Лекси?", "Ты такая невероятно красивая. Надеюсь, у вас отличная неделя", "Настоящий шедевр великолепной богини",  "Люблю большие бананы".

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𝘾𝙤𝙤𝙡 𝙒𝙝𝙞𝙥

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Ранее мы сообщали,. что американская фитнес-модель Лекси Кай показала идеальные формы после многочасовых тренировок в зале.

Девушка восхищает фигурой и в коротеньких серых шортах и укороченной темно-серой майке с рваными дырками ей удалось покорить всех. Солнечное фото с видном на ее ягодицы не оставило никого равнодушными.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай показала свои "холмы" в слишком тесном топике

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай вскружила голову видом в розовом бикини для Барби

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Алина Катлобай еле вместила спелые "персики" в маечку