Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала, як вміє рухати тілом

На фото Янет здалася в кольоровому комбінезоні, переважно рожевому. Волосся у Гарсії були зібрані в косу, а сама красуня розвернулася спиною до об'єктиву камери, дивлячись в неї. Модель почала ефектно рухати сідницями, показуючи їх ідеальні риси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Показую", - написала красуня під фото.

Фанати подивилися ролик майже 1.6 мільйона разів і написали коментарі:

"Заспокойся дитинко"," ви проходите"," вау такий талановитий"," шалено красива"," ви добре рухаєте"," Ось це досвід", " бездоганна. І ... Інтернет офіційно зламаний", "але як ти смачна", "що думає твій хлопець", "прекрасна дитина, я так тебе люблю, куряче серце, ти дуже красива, мамочка, ти дуже талановитий і розумний, скажи мені серце", "Янет благословення", "ти добре рухаєшся, я так тебе люблю".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Янет Гарсія показала, як тренується в спортзалі.

На фото красуня здалася в лосинах і білих кросівках. Образ Янет доповнила пружним топом, з якого прямо випирала груди.

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