Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала, як вміє рухати тілом

На фото Янет здалася в кольоровому комбінезоні, переважно рожевому. Волосся у Гарсії були зібрані в косу, а сама красуня розвернулася спиною до об'єктиву камери, дивлячись в неї. Модель почала ефектно рухати сідницями, показуючи їх ідеальні риси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

View this post on Instagram

😜 #setenota

A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on

Популярні новини зараз

Фото вагітної зірки "Гри престолів" в купальнику облетіли мережу: "Королева півночі"

Настя Каменських в міні-сукні розставила ноги в пікантній позі: "Вибач, звісно, але це..."

"Оля, йди на кухню": конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства

Долар рвонув наступ, НБУ видав нещадний курс валют: що буде з гривнею
Показати ще

"Показую", - написала красуня під фото.

Фанати подивилися ролик майже 1.6 мільйона разів і написали коментарі:

"Заспокойся дитинко"," ви проходите"," вау такий талановитий"," шалено красива"," ви добре рухаєте"," Ось це досвід", " бездоганна. І ... Інтернет офіційно зламаний", "але як ти смачна", "що думає твій хлопець", "прекрасна дитина, я так тебе люблю, куряче серце, ти дуже красива, мамочка, ти дуже талановитий і розумний, скажи мені серце", "Янет благословення", "ти добре рухаєшся, я так тебе люблю".

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Янет Гарсія показала, як тренується в спортзалі.

На фото красуня здалася в лосинах і білих кросівках. Образ Янет доповнила пружним топом, з якого прямо випирала груди. 

Нагадавши, фітнес-модель Янет Гарсія прикрила сором'язливі місця капелюшком

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Янет Гарсія вразила пружними "булочками", розвернувшись спиною

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Янет Гарсія покрутила стегнами прямо в спальні, пікантне відео