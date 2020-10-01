Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про важливий день

На фото зірка позувала в довгій сукні, яку підняв вітер. Модель стояла на пішохідній доріжці біля якогось магазину. Наряд у Усманової був напівпрозорим, а волосся було зібране назад. Плечі у Катерини залишилися відкритими, можна помітити, що білизни на ній не було. Образ доповнила фітнес-тренер стильними білими чобітьми. Про це пише Politeka.net з ссилкокйй на сторінку знаменитості.

"Юху, мій день. Спасибі люди. Ви частина мого серця і мого життя. За цей рік ми стали ще ближче і рідніше. Обіймаю кожного і дуже люблю", - написала Усманова.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мій улюблений мотиватор і просто чоловіче", "як чарівно", " які чудові фотографії!! З днем народження Катя. Всіх благ вам", " лялечка!! Вітаю вас", " щастя полягає в цьому Поля і Паша. З днем народження".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе, здивувавши образами.

На фото Усманова здалася в прозорій сукні. Катерина стояла в коридорі і хвалилася своїм вбранням, під яким можна побачити чорний топ і шорти.

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