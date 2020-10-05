Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе в сміливому образі

На фото Лексі показала себе в рваних джинсах і чоботях, а образ доповнила боді. Зірка сиділа на байку і розсунула ноги. На другому фото красуня присіла, а на третьому - лягла зверху, демонструючи свої краси. Волосся у моделі було розпущеним, а фотосесія проходила в полі. Знімки вийшли досить спокусливими і сміливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудово", " Я люблю Денвер і район Боулдера. Я так сильно хочу туди переїхати ... Щоб вони добре виглядали, дитинко!", "як завжди приголомшливо", "Приголомшливі фото, боже, Ти така неймовірно красива", " Мені подобається, як ви завжди розвиваєтеся. Гарних вихідних, Алексіс", "шалено красива", "просто захват, неймовірна Лексі".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай перетворилася на ляльку Барбі після зміни образу під час відпочинку .

Спортсменка любить розбурхувати публіку відео з тренувань на яких показує всю силу м'язів і вражає навантаженнями, які здатна витримати. Дівчина не тільки багато займається, але ще й активно стежити за собою.

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