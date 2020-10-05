Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе і розповіла про життя

На кадрі Янет показалася в лосинах і топі. Зірка розгорнулася спиною на балконі, а образ доповнила навушниками. Модель без сорому демонструвала ідеальні форми, які були обтягнуті тканиною. Поруч з красунею можна побачити гантелі, а на тлі видно було місто. Фото вийшло досить цікавим і мотивуючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не порівнюйте своє життя з іншими. Немає ніякого порівняння між Сонцем і Місяцем, вони світять, коли приходить їх час", - написала зірка.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Звичайно вони для вправ, вони працюють відразу помічаю, що вони навіть не з ногою !!", "Твої сідниці - ідеальні, хахаха", " обожнюю підпис!", "Я дуже тобою захоплююся, і я теж щосили намагаюся зробити щось ще", "кращий хвіст", " зробіть вправу. Зробіть один знімок, на якому ваші сідниці не видно. І тоді і тільки тоді ти мені подобаєшся!".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала жаркий кадр, зроблений на пляжі.

Ана любить яскраві образи і завжди одягає купальники з принтами. Цього разу бікіні з рожевої тканини з квітковим принтом виглядав дуже вдало на засмаглій шкірі.

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