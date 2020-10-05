Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою легкоатлеткою в світі, показала себе і похвалилася відпочинком

На фото красуня позувала в топі і коротеньких шортах, а образ доповнила кросівками. Зірка стояла біля будівлі, демонструючи фігуру на повний зріст. Аліса волосся залишила розпущеним, а сама трохи вигнулася на кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі під кадром, але так і хочеться написати: "захоплююся, найкраща".

На другій фотографії Аліса вже була в чорному купальнику і з мокрим волоссям. Красуня в ролику стрибнула у воду, зігнувши ноги в колінах. Шмідт закрила ніс рукою і приготувалася до занурению в воду. Кадр вийшов ефектним і сонячним.

"Минулий літній день", - підписала кадр зірка і додала сумний смайлик.

Повідомлялося, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе в незвичному ракурсі.

На фото красуня стоїть поруч з відомим німецьким футболістом, захисником дортмундської "Боруссії" і збірної Німеччини Матсом Хуммельсом на біговій доріжці. На дівчині-короткі чорні шортики і білий обтягуючий топ, на ногах – стильні кросівки.

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