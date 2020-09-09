Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя во всей красе

На фото Алиса позировала в штанах и белом длинном топе. Образ красотка дополнила носочками на ногах, а сама стояла перед зеркалом в спальне. Через некоторое время Шмидт уже оказалась в спортивных трусиках и черном топе, намного короче первого. Девушка показала два пальца вверх и видео закончилось. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"День забега. Время снова преодолеть 400 м", - написала под кадрами Алиса.

Фанаты посмотрели ролик более 40 тысяч раз и написали комментарии:

"Давай, девочка", "Сегодня утром я прошла мимо зеркала и подумала: «Придется похудеть». Только что, зеркало выключено", "Удачи, детка", "Очень хорошие спортсмены. Чао. Вы любите пиццу?", "Такая невероятно красивая", "Полностью поддерживаю вас", "Всего лучшего для вас", "Gorgeous".

Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала себя и рассказала о спорте.

На фото красотка позировала в лосинах и белом топе. Красотка стояла на беговой дорожке, а волосы оставила распущенными. На руках можно увидеть браслет и гаджет. Звезда без стыда демонстрировала идеальные животик, который выглядел соблазнительно и рельефно.

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