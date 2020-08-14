Известная спортсменка из Германии Алиса Шмидт, самая красивая легкоатлетка мира, показала себя и рассказала про тренировку

На фото красотка показалась в черном топе и шортиках. Звезда оставила волосы распущенными, а на руках можно увидеть фитнес-часы. Алиса смотрела прямо в объектив камеры, демонстрируя подтянутую фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Еще одна тяжелая сессия в книгах. Это была тяжелая сессия, особенно в таком забеге, но я рада, что закончила темповую сессию. После тренировки я всегда немного ем, восстанавливая свою память", - написала Алиса.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты самая красивая", "У тебя самые потрясающие глаза", "Когда следующие бега", "Приятно видеть, что я не единственный, кто голодает после тренировки", "Как хорошо ты просто выглядишь", "Самая красивая", ""Вы действительно занимаетесь спортом?" - «Может, легкая атлетика». - «Много атлетики? Ух ты!» (Бормоча в знак уважения!)", "Красиво и жарко", "Божественная фрау".

Сообщалось, что известная немецкая спортсменка Алиса Шмидт пленила видом на стадионе во время соревнований.

Девушка поделилась кадром, который был сделан в конце забега. Красотка стояла на стадионе в довольно пикантной позе. Она наклонилась, облокотившись на свои прокачанные ноги.

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