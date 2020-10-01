Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала показала себя в необычном ракурсе

На фото красотка стояла в наряде без белья, а снимали ее в этот момент сверху. У Шмидт были плечи открыты, а руками звезда взялась за волосы. Алиса подняла голову вверх, показывая безупречные черты лица. На руках можно увидеть у легкоатлетки резинки для волос. Спортсменка смотрела прямо в объектив камеры, делая фото довольно пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Охаааа, как прекрасна картинка, пожалуйста, глаза", "Девочка", "А вот и портрет! Кто взял это ?", "о, как мило", "Самая красивая картинка на свете", "Эти глаза", "Мега картинка. Хороших дней в Греции", "Ух ты выглядишь так красиво", "Я люблю тебя до конца вселенной", "Теперь я понимаю, почему проиграл Дортмунд", "Интересно несмотря на макияж", "Удивительно ... Я желаю вам всего наилучшего".

Напомним, известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя во всей красе.

На фото Алиса позировала в штанах и белом длинном топе. Образ красотка дополнила носочками на ногах, а сама стояла перед зеркалом в спальне.

Напомним, самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт заставила собой любоваться на беговой дорожке

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