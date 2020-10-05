Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой в мире, показала себя и похвасталась отдыхом

На фото красотка позировала в топе и коротеньких шортах, а образ дополнила кроссовками. Звезда стояла у здания, демонстрируя фигуру во весь рост. Алиса волосы оставила распущенными, а сама немного выгнулась на кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадром, но так и хочется написать: "Восхищаюсь, лучшая".

На второй фотографии Алиса уже была в черном купальнике и с мокрыми волосами. Красотка в ролике прыгнула в воду, согнув ноги в коленях. Шмидт закрыла нос рукой и приготовилась к занурению в воду. Кадр получился эффектным и солнечным.

"Прошлый летний день", - подписала кадр звезда и добавила грустный смайклик.

Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала себя в непривычном ракурсе.

На фото красавица стоит рядом с известным немецким футболистом, защитником дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Матсом Хуммельсом на беговой дорожке. На девушке – короткие черные шортики и белый обтягивающий топ, на ногах – стильные кроссовки.

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