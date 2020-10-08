Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе, порадувавши фанатів

На фото модель стояла в помаранчевих штанях і топі. Красуня доповнила образ стильними кросівками, а в руках тримала штангу без ваги. Юлія підняла одну ніжку, а сама здалася в профіль. Мішура посміхалася, залишивши волосся розпущеним. Дівчина була в спортзалі і показувала всі свої достоїнства фігури. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бути яскравою легко", - написала дівчина під фотографією.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться написати: "вогонь в моєму серці".

Раніше ми повідомляли, що українська фітнес-модель Юлія мішура продемонструвала ідеальну фігуру.

Спортсменка із завидною регулярністю хвалиться формами в своєму Instagram. Красуня опублікувала фото, виставивши напоказ пружний животик.

Повідомлялося, що українська фітнес-модель Юлія мішура вирішила розважитися на карантині.

Так, киянка порадувала своїх передплатників опублікувавши в Інстаграме фото, на якому вона лише злегка прикрилася руками.

"Спорт і жіночність. Спокусливу фоточку в стрічку " - підписала кадр Українка.

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