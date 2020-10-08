Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала "самий сік" в крихітному бікіні
Зірка Інстаграму невпинно хвалиться ідеальними формами, які заробила завдяки заняттям у спортзалі, пише Politeka.net.
Красуня постала на одному з нових фото в блакитному мікро-бікіні. Ірина схрестила тонкі лямки, зав'язавши їх на потилиці. В результаті округлості з'єднали два трикутних клаптика тканини.
Модель пальцями натягнула лямки крихітних плавок, підкресливши вигини. Доповнили пляжний образ різні аксесуари.
Пишні груди, плоский животик і стегна гарної форми - виглядає запаморочливо.
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За годину пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів.
"Морозюк нервово курить😂", "можна не 700 грн а зустріч з тобою", "красива😍", "вогонь 🔥", "граціозна", "класне тату", "Краса💞", "чесно, захоплююся !!!!!🤗 🤩 😍 ", "Красива, креативна,ви запальничка просто💞"," бізнес-леді"," ракета", " фігура🔥","вражаюча, гаряча, дурманна, спекотна, пекуча, спекотна, інтригуюча, колосально-магнетична❤❤❤", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ірина Морозюк постала в короткому топіку, який тримався на грудях, завдяки зав'язочці посередині.
Виріз дав зовсім небагато поглянути на бюст зірки. Незвичайні лосини з розрізом в районі стегна обтягнули п'яту точку.
Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк постала в синій атласній міні-сукні. Тонку талію красуня підкреслила чорним поясом. Дівчина опустила тонку бретельку, а також підняла поділ і без того короткого вбрання. Модель блиснула великим татуюванням на стегні.
Нагадавши, колишня дружина екс-динамівця Морозюка задерла боді, показавши найпікантніші місця
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