Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", Ірина, постала не тільки в спокусливому вбранні, а й позі

Зірка Instagram показала шикарну фігуру, яку заробила в спортзалі, пише Politeka.net. Ірина позувала в чорному обтягуючому топіку. З вузького одягу вистрибували груди і, здавалося, що зараз опиниться зовні.

Також красуня позувала в тісних бордових лосинах, бездоганно обтягнули стрункі ніжки.

Високі коричневі чоботи, картата сорочка і аксесуари доповнили образ спекотної блондинки.

Зірка прийняла жарку позу, розставивши ніжки.

"Без будь-якого смислового навантаження 🙌 🏽 Просто красива😈", - написала Ірина.

За півгодини пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів, в тому числі у вигляді смайликів.

"Спору немає. Ти красивіше всіх на світі. 😉🇺🇦", "Де гуталин купувала?", "ти вийдеш за мене заміж 😅", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Морозюк постала на одному з фото в блакитному мікро-бікіні. Ірина схрестила тонкі лямки, зав'язавши їх на потилиці. В результаті округлості з'єднали два трикутних клаптика тканини.

Модель пальцями натягнула лямки крихітних плавок, підкресливши вигини. Доповнили пляжний образ різні аксесуари.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк сиділа в напівпрозорій маєчці з величезним декольте. Зірка, швидше за все, не одягала трусики, показуючи оголені ноги. Морозюк залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, показуючи руку. На ній повзала маленька змія.

Користувачі мережі були захоплені образом моделі.

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